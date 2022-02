Trump e i figli dovranno rispondere a procura di New York (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'ex presidente Usa Donald Trump, la figlia Ivanka e il figlio Donald Jr dovranno rispondere alle domande della procura di New York sulle attività della loro Trump Organization. Lo ha stabilito il giudice del tribunale di New York Arthur Engoron che ha respinto il ricorso contro gli inviti a comparire inviati dalla procura a Trump e a due dei suoi figli. La procuratrice generale di New York Letitia James vuole interrogare i Trump nell'ambito dell'indagine sul sospetto che la Trump Organization abbia gonfiato il valore dei suoi asset per ottenere prestiti. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'ex presidente Usa Donald, laa Ivanka e ilo Donald Jralle domande delladi Newsulle attività della loroOrganization. Lo ha stabilito il giudice del tribunale di NewArthur Engoron che ha respinto il ricorso contro gli inviti a comparire inviati dallae a due dei suoi. Latrice generale di NewLetitia James vuole interrogare inell'ambito dell'indagine sul sospetto che laOrganization abbia gonfiato il valore dei suoi asset per ottenere prestiti.

