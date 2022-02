Spalletti: “Rigore inventato, pareggio giusto. Fuorigioco Osimhen? Può migliorare” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Luciano Spalletti commenta Barcellona-Napoli, l’allenatore azzurro protesta per il Rigore concesso per fallo di mano di Juan Jesus. Lo aveva fatto anche in partita, facendo chiaramente segno al quarto uomo che il difensore brasiliano aveva solo sfiorato la palla con la mano. “Onestamente credo che il Rigore è inesistente e lo dico nello stesso momento in cui affermo che il pareggio è giusto. Praticamente la palla non cambia direzione, Juan Jesus la colpisce col mignolo, non ha nemmeno il braccio troppo abbassato. Lo ribadisco, quello di Juan Jesus non è assolutamente calcio di Rigore“. Nella sua analisi di Barcellona-Napoli, Spalletti aggiunge: “Dovevamo stare più corti ma non ci siamo riusciti. Quando ti abbassi troppo con loro è un problema. Abbiamo fatto un buon ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 17 febbraio 2022) Lucianocommenta Barcellona-Napoli, l’allenatore azzurro protesta per ilconcesso per fallo di mano di Juan Jesus. Lo aveva fatto anche in partita, facendo chiaramente segno al quarto uomo che il difensore brasiliano aveva solo sfiorato la palla con la mano. “Onestamente credo che ilè inesistente e lo dico nello stesso momento in cui affermo che il. Praticamente la palla non cambia direzione, Juan Jesus la colpisce col mignolo, non ha nemmeno il braccio troppo abbassato. Lo ribadisco, quello di Juan Jesus non è assolutamente calcio di“. Nella sua analisi di Barcellona-Napoli,aggiunge: “Dovevamo stare più corti ma non ci siamo riusciti. Quando ti abbassi troppo con loro è un problema. Abbiamo fatto un buon ...

