Perché Salvini chiede di votare per i referendum e per le amministrative nello stesso giorno (Di giovedì 17 febbraio 2022) A caldo, subito dopo la pronuncia di "inammissibilità" del quesito referendario sull'eutanasia da parte della Corte costituzionale, la reazione di Matteo Salvini aveva sorpreso tutti. "Sono dispiaciuto, la bocciatura di un referendum non è mai una buona notizia", aveva scritto. Poi è arrivato anche lo stop a quello sulla cannabis. "Mi spiace che alcuni referendum non sono stati ammessi – ha detto oggi in conferenza alla Camera – ma sia su eutanasia che su droghe avrei votato contro. La Corte avrà avuto i suoi motivi". Sincero rammarico o strategia politica? Sono dispiaciuto, la bocciatura di un #referendum non è mai una buona notizia. https://t.co/Eas6Ol8oVa — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) February 15, 2022

