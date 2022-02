Morte del biologo No Vax Franco Trinca | indaga la procura di Perugia | i dubbi sul decessi per Covid e senza vaccino

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ladiha aperto un’indagine sulladi, ilNo vax, deceduto alo scorso 4 febbraio all’ospedale di Città di Castello per complicanze legate a una polmonite bilaterale dopo il contagio da. Secondo quanto riferito dell’Ansa, il fascicolo è stato aperto per l’ipotesi di reato di omicidio colposo e sarebbe a carico di noti. Ilera noto ai più per le proprie posizioni negazioniste e contrarie alla vaccinazioni contro il Coronavirus. Ladi, in un comunicato, ha reso noto che è stata disposta ed eseguita a Roma un’autopsia sul corpo delper «verificare l’effettiva causa die se il ...