Milleproroghe, Draghi tuona dopo il flop con gli emendamenti: garantire i voti o il governo non va avanti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Forte irritazione da parte del premier Mario Draghi per quanto accaduto nella notte con il decreto Milleproroghe. Quattro emendamenti, riformulati dal governo, sono stati bocciati, tra cui quello sulle GPS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 febbraio 2022) Forte irritazione da parte del premier Marioper quanto accaduto nella notte con il decreto. Quattro, riformulati dal, sono stati bocciati, tra cui quello sulle GPS. L'articolo .

Advertising

MarcelloMamins : RT @lucianoghelfi: Nella riunione con i capi delegazione #Draghi avrebbe chiesto ai partiti dei 'chiarimenti' sul governo battuto 4 volte i… - Dome689 : RT @TgLa7: #Governo #Draghi furioso dopo 4 ko sul #milleproroghe: 'Vanno garantiti i voti in #Parlamento oppure non si va avanti' https://t… - marco_iaquone : RT @lucianoghelfi: Nella riunione con i capi delegazione #Draghi avrebbe chiesto ai partiti dei 'chiarimenti' sul governo battuto 4 volte i… - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Governo #Draghi furioso dopo 4 ko sul #milleproroghe: 'Vanno garantiti i voti in #Parlamento oppure non si va avanti' https://t… - TgLa7 : #Governo #Draghi furioso dopo 4 ko sul #milleproroghe: 'Vanno garantiti i voti in #Parlamento oppure non si va avan… -