Mar Nero | un fronte complesso che inquieta la Nato

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Mentre l’attenzione dellaè rivolta ai movimenti delle truppe russe lungo i confini terrestri dell’Ucraina, i riflettori tendono a dimenticare un altro potenzialedi guerra: il Mar. La flotta russa ha messo in atto una serie di imponenti manovre militari anche in questo specchio d’acqua. E quello che appare sempre più evidente, InsideOver.

riotta : La domanda che gli analisti filorussi ignorano è: perché 130.000 truppe scelte russe, con la flotta del Mar Nero, a… - Agenzia_Ansa : Più di centomila soldati russi alle porte dell'Ucraina, migliaia di truppe americane inviate nelle ultime settimane… - Rvaticanaitalia : Nel gr ore 8: #Ucraina, arrivati missili dalla Lituania e munizioni dagli Usa. Kiev 'consiglia alle compagnie aeree… - Blackskorpion4 : RT @davcarretta: Austin: vediamo la Russia aumentare le truppe alla frontiera, alcune truppe avvicinarsai alla frontiera, far arrivare aere… - D4rkh1gh : Secondo me stanno sul classico e si fanno affondare una nave nel mar Nero. #FalseFlagUsa -

Alcune di queste truppe russe, ha detto il capo del Pentagono, si stanno ulteriormente 'avvicinando' al confine, mentre ci sono segnali che le forze navali russe nelsi stiano preparando ...di Giuliano Bifolchi e Silvia Boltuc * - Si svolgeranno il 12 marzo 2022 le elezioni parlamentari nella Repubblica di Abkhazia, Stato situato nella regione del Caucaso e affacciato sulche detiene una importanza strategica nello scacchiere geopolitico euroasiatico ed è insieme all'Ossezia del Sud motivo di contrasto e conflitto tra Mosca e Tbilisi. Oggi il Congresso ...Un bombardamento di un asilo nel Donbas ha quasi fatto traboccare il vaso, per Kiev sono stati i separatisti filorussi. In Ucraina basta un incidente per accendere la miccia, e l'infowar russa getta b ...Si svolgeranno il 12 marzo 2022 le elezioni parlamentari nella Repubblica di Abkhazia, Stato situato nella regione del Caucaso e affacciato sul Mar Nero che detiene una importanza strategica nello sca ...