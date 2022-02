LIVE Combinata nordica, Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: quattro squadre per l’oro (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12.29 Watabe chiude il gap subito, mentre fatica Frenzel che perde qualche metro. 12.27 L’Italia, con Samuel Costa, resta ovviamente in nona posizione. 12.26 Greiderer ed Oftebro davanti, Frenzel e Watabe costretti a chiudere un piccolo buco. 12.25 Si conclude la seconda frazione: Austria davanti con la Norvegia, Germania e Giappone a 4”. 12.23 Provano ad attaccare prima Schmid, poi Lamparter, ma non ci sono distacchi. 12.20 La lotta per il quinto posto vede la sfida tra Francia e Stati Uniti. 12.18 Al momento non ci sono attacchi davanti e Norvegia e Germania diventano le chiare favorite per l’oro. 12.16 Italia lontanissima: 4’16” il ritardo, nona piazza. Parte Samuel Costa. 12.14 Seconda frazione: Schmid (Germania), Lamparter (Austria) e Nagai (Giappone) vedono Andersen (Norvegia) attaccato alle loro code. ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.29 Watabe chiude il gap subito, mentre fatica Frenzel che perde qualche metro. 12.27 L’Italia, con Samuel Costa, resta ovviamente in nona posizione. 12.26 Greiderer ed Oftebro davanti, Frenzel e Watabe costretti a chiudere un piccolo buco. 12.25 Si conclude la seconda frazione: Austria davanti con la Norvegia, Germania e Giappone a 4”. 12.23 Provano ad attaccare prima Schmid, poi Lamparter, ma non ci sono distacchi. 12.20 La lotta per il quinto posto vede la sfida tra Francia e Stati Uniti. 12.18 Al momento non ci sono attacchi davanti e Norvegia e Germania diventano le chiare favorite per. 12.16 Italia lontanissima: 4’16” il ritardo, nona piazza. Parte Samuel Costa. 12.14 Seconda frazione: Schmid (Germania), Lamparter (Austria) e Nagai (Giappone) vedono Andersen (Norvegia) attaccato alle loro code. ...

