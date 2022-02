Lavorare per l’Eurovision di Torino, ma gratis. Le polemiche non fermano i volontari: 12 mila domande per 600 posti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sono ben 12 mila le domande presentate alla città di Torino per i 600 posti da volontario all’Eurovision Song Contest. A riferire la cifra è stata oggi, 17 febbraio, l’assessora comunale Carlotta Salerno in una commissione dedicata a un ordine del giorno presentato dal M5s che chiedeva di riconoscere un «congruo rimborso spese» per chi a maggio, a Torino, darà una mano nella gestione del tanto atteso evento musicale. Già nelle scorse settimane i grillini avevano contestato il bando sostenendo che «per un evento che porterà milioni alla città il lavoro va retribuito». Gli assessori Carlotta Salerno e Mimmo Carretta hanno risposto subito riconoscendo che «la terminologia del bando, un modello usato da anni, era forse impropria, utilizzando parole come lavoro e turni» ma ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sono ben 12lepresentate alla città diper i 600dao alSong Contest. A riferire la cifra è stata oggi, 17 febbraio, l’assessora comunale Carlotta Salerno in una commissione dedicata a un ordine del giorno presentato dal M5s che chiedeva di riconoscere un «congruo rimborso spese» per chi a maggio, a, darà una mano nella gestione del tanto atteso evento musicale. Già nelle scorse settimane i grillini avevano contestato il bando sostenendo che «per un evento che porterà milioni alla città il lavoro va retribuito». Gli assessori Carlotta Salerno e Mimmo Carretta hanno risposto subito riconoscendo che «la terminologia del bando, un modello usato da anni, era forse impropria, utilizzando parole come lavoro e turni» ma ...

