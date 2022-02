Jim Ross | “Il mio contratto con la AEW è in scadenza”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 17 febbraio 2022) In un’intervista con JMart & Ramon riportata da Fightful, Jimha confermato che il suocon la All Elite Wrestling scadrà il pimo aprile, ma che non ha intenzione di andare da nessuna parte. Il rinnovo diconfermerebbe una collaborazione che dura ormai da tre anni, iniziata nel 2019. La spiegazione di JR JR dice: “La AEW è un bel posto di lavoro, specialmente per uno come me. Il mioscadrà presto. Non ho intenzione di andare da nessuna parte, ma comunque… ho 70 anni. A un certo punto della mia folle vita, mi toccherà essere realista. Non lo sono mai stato. Mia moglie direbbe ‘Amen. Che personaggio’. Amo quello che faccio. Per me è ancora un divertimento. Finché hai questo elemento nel posto di lavoro, sei a posto e stai bene“.