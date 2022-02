Formazione, una piattaforma per la Fattoria 4.0: via al bando di Ipe, Suor Orsola, Graded e Netcom (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una soluzione tecnologica per il settore Agrifood: resterà aperto fino al prossimo 28 febbraio l’avviso pubblico per la selezione di 25 candidati al nuovo percorso di accelerazione imprenditoriale, formativo e applicativo finalizzato alla realizzazione di una suite/piattaforma tecnologica in ottica Fattoria 4.0 al servizio degli imprenditori agricoli. A lanciare l’iniziativa sono Ipe, Istituto per le ricerche e le attività educative; Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; Graded, azienda napoletana che opera nel campo dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili; Netcom Group, società leader nel testing automation e validazione di software. Nell’advisory board dell’iniziativa ci sono Livio Ferraro (Business Planning Advisor, IPE Business School), ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una soluzione tecnologica per il settore Agrifood: resterà aperto fino al prossimo 28 febbraio l’avviso pubblico per la selezione di 25 candidati al nuovo percorso di accelerazione imprenditoriale, formativo e applicativo finalizzato alla realizzazione di una suite/tecnologica in ottica4.0 al servizio degli imprenditori agricoli. A lanciare l’iniziativa sono Ipe, Istituto per le ricerche e le attività educative; Università degli StudiBenincasa di Napoli;, azienda napoletana che opera nel campo dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili;Group, società leader nel testing automation e validazione di software. Nell’advisory board dell’iniziativa ci sono Livio Ferraro (Business Planning Advisor, IPE Business School), ...

Advertising

disinformatico : La Sapienza chiede TREMILASEICENTO euro per 'insegnare' pseudoscienza. In un corso di una 'scuola di alta formazio… - lauraboldrini : Giuseppe dopo Lorenzo. A Serra de' Conti, Marche, un ragazzo morto a 16 anni durante uno stage, come un mese fa a U… - ItalianNavy : Manca poco al termine del bando di #concorso per 133 posti della 1^ classe dell'#AccademiaNavale. Il 12 febbraio pa… - IfoaManagement : Ifoa Management ricerca per IFOA un/una COMMERCIALE IN AMBITO HR E FORMAZIONE da inserire a #Firenze Candidati qui… - LeonettiFrank : RT @juventibus: VIGILIA #DERBY ???? LIVE ORE 14.00 Le parole di #Allegri pre #JuveToro e le prime serie tracce di formazione per vincere e… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazione una Avengers: Endgame per Kevin Feige è 'l'ultimo film degli Avengers' La fine di un'era? Non rivedremo più la formazione degli Avengers così come l'abbiamo conosciuta e ... Ci sono possibilità che gli Avengers si riuniscano ancora una volta, con nuovi membri a rimpiazzare ...

Il rapporto assistenza anziani della Cergas Bocconi - Essity: mancanza degli infermieri tra i dati principali Inoltre, il 100% dei gestori delle RSA partecipanti dichiara di vivere una situazione critica nella ... Stando ai dati presentati, c'è chi punta a rafforzare l'organizzazione con focus formazione e ...

Sicurezza sul lavoro e formazione: una circolare dell’INL sugli obblighi Ambiente Sicurezza Web Dall’Accademia d’arte a Cagliari nasce una nuova casa editrice In un mercato affollato da continue pubblicazioni, è una sfida quella che Stefano Obino, Andrea Fulgheri e Giorgio Binnella hanno deciso di affrontare, creando Camena Edizioni, casa editrice legata al ...

Porto-Lazio, le probabili formazioni Sergio Conçeicao, allenatore del Porto, ritrova la 'sua' Lazio, con cui ha vinto una Supercoppa italiana e uno Scudetto. Tridente leggero per Sarri: la probabile della Lazio leggi anche Sarri: "Porto ...

La fine di un'era? Non rivedremo più ladegli Avengers così come l'abbiamo conosciuta e ... Ci sono possibilità che gli Avengers si riuniscano ancoravolta, con nuovi membri a rimpiazzare ...Inoltre, il 100% dei gestori delle RSA partecipanti dichiara di viveresituazione critica nella ... Stando ai dati presentati, c'è chi punta a rafforzare l'organizzazione con focuse ...In un mercato affollato da continue pubblicazioni, è una sfida quella che Stefano Obino, Andrea Fulgheri e Giorgio Binnella hanno deciso di affrontare, creando Camena Edizioni, casa editrice legata al ...Sergio Conçeicao, allenatore del Porto, ritrova la 'sua' Lazio, con cui ha vinto una Supercoppa italiana e uno Scudetto. Tridente leggero per Sarri: la probabile della Lazio leggi anche Sarri: "Porto ...