Esami facili alla Link Campus University | in 9 a processo | anche l' ex ministro Scotti

Agenzia ANSA

Si è conclusa con nove persone rinviate a giudizio, 53 prosciolte e sette assolte in abbreviato, l'udienza preliminare nata dall'inchiesta su presuntiall'ateneo privato Link Campus University di Roma. A processo, su disposizione del gup di Firenze, vanno tra gli altri l'ex ministro Vincenzo Scotti , in qualità di presidente della Link, ...C'è anche l'ex ministro Vincenzo Scotti tra i nove rinviati a giudizio per l'inchiesta sui presuntinell'ateneo privato Link campus university. Il gup di Firenze ha prosciolto 53 persone finora indagate, mentre sette sono state assolte con rito abbreviato. Insieme a Scotti, presidente ...Questa la decisione del giudice per l'udienza preliminare, prosciolti in 53. Secondo la Procura c'era "un sistema di esami concordati e truccati" ...L’inchiesta sui presunti esami facili all’ateneo privato Link Campus University di Roma subisce un primo forte scossone: delle oltre 60 persone trascinate dalla procura sul banco degli imputati solo i ...