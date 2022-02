Di Lorenzo: “Il pareggio va bene! Farlo al Camp Nou non è facile!” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Al termine della sfida tra Barcellona e Napoli, conclusa con un pareggio per 1-1, Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky. Il risultato maturato sul prato del Camp Nou lascia tutto ancora da stabilire e il terzino azzurro ha ribadito che la strada per la qualificazione è ancora molto lunga. Sarà, infatti, la partita di ritorno, che avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona, ad essere decisiva ai fini del passaggio del turno. Ecco le parole di Di Lorenzo: “Forse ci siamo abbassati un po’ troppo, ma giocavamo contro una squadra forte, non è facile venire qui e imporsi. A tratti ci siamo anche riusciti e siamo andati in vantaggio. Poi c’è stato il rigore, un po’ dubbio, ma il pareggio va benissimo, ora si pensa solo al ritorno. Il loro palleggio gli consente di schiacciare gli ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Al termine della sfida tra Barcellona e Napoli, conclusa con unper 1-1, Giovanni Diha parlato ai microfoni di Sky. Il risultato maturato sul prato delNou lascia tutto ancora da stabilire e il terzino azzurro ha ribadito che la strada per la qualificazione è ancora molto lunga. Sarà, infatti, la partita di ritorno, che avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona, ad essere decisiva ai fini del passaggio del turno. Ecco le parole di Di: “Forse ci siamo abbassati un po’ troppo, ma giocavamo contro una squadra forte, non è facile venire qui e imporsi. A tratti ci siamo anche riusciti e siamo andati in vantaggio. Poi c’è stato il rigore, un po’ dubbio, ma ilva benissimo, ora si pensa solo al ritorno. Il loro palleggio gli consente di schiacciare gli ...

