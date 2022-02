Congedo parentale Covid: domanda autonomi e iscritti gestione separata (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – Dopo aver comunicato, con il messaggio 8 gennaio 2022, n. 74, la proroga al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2”, l’INPS informa ora che è attiva la procedura per la presentazione delle domande anche da parte dei genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Il “Congedo parentale SARS CoV-2” è un beneficio destinato ai genitori lavoratori per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica/educativa in presenza sospesa e per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza . Finora ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – Dopo aver comunicato, con il messaggio 8 gennaio 2022, n. 74, la proroga al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del “SARS CoV-2”, l’INPS informa ora che è attiva la procedura per la presentazione delle domande anche da parte dei genitori lavoratrici e lavoratorie per quelliin via esclusiva alla. Il “SARS CoV-2” è un beneficio destinato ai genitori lavoratori per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal-19, in quarantena da contatto o con attività didattica/educativa in presenza sospesa e per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza . Finora ...

