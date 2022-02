Combinata nordica, Pechino 2022: la Norvegia si porta a casa la staffetta senza Riiber, Italia lontanissima in nona piazza (Di giovedì 17 febbraio 2022) È il Paese più forte a livello di Combinata nordica al maschile e lo dimostra nonostante l’assenza del proprio uomo di punta, del dominatore della disciplina, Jarl Magnus Riiber. La Norvegia con una gara d’attacco va a prendersi il titolo della staffetta, trionfando con un margine ampissimo sulle rivali. A far la differenza nell’ultima frazione è stato Joergen Graabak, che raggiunge quota 4 ori olimpici, ma con lui eccezionali anche Espen Bjoernstad, Espen Andersen e Jens Luraas Oftebro. Nonostante uno schema tattico difficile da interpretare, con quattro compagini praticamente appaiate dopo il salto, gli scandinavi sono riusciti a far la differenza sugli sci stretti involandosi in solitaria sul traguardo. Grandissima lotta per il podio nella quale non sono mancate le sorprese. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) È il Paese più forte a livello dial maschile e lo dimostra nonostante l’asdel proprio uomo di punta, del dominatore della disciplina, Jarl Magnus. Lacon una gara d’attacco va a prendersi il titolo della, trionfando con un margine ampissimo sulle rivali. A far la differenza nell’ultima frazione è stato Joergen Graabak, che raggiunge quota 4 ori olimpici, ma con lui eccezionali anche Espen Bjoernstad, Espen Andersen e Jens Luraas Oftebro. Nonostante uno schema tattico difficile da interpretare, con quattro compagini praticamente appaiate dopo il salto, gli scandinavi sono riusciti a far la differenza sugli sci stretti involandosi in solitaria sul traguardo. Grandissima lotta per il podio nella quale non sono mancate le sorprese. La ...

