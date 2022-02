Caso Loggia Ungheria | Davigo rinviato a giudizio a Brescia

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Piercamillo, magistrato protagonista dell'epoca di Mani pulite ed ex consigliere del Csm, è statoidal gup di, Federica Brugnara, con l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio per ildei verbali di Piero Amara su una presunta '' L'articolo proviene da Firenze Post.

