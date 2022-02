Calcio, Aguero difende Messi: “In Francia lo stanno massacrando” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Attraverso il suo canale Twich, Sergio Aguero prende le difese del connazionale Leo Messi e attacca la stampa francese: “Che stronzate con questo rigore di Messi. Leo ha giocato bene e non lo dico perché sono suo amico, ma perché è stato forte. Si è mosso bene, era molto attivo. Ma in Francia riviste e giornali lo hanno massacrato. Sono degli stronzi. Avevo un’intervista da fare con una rivista francese, ma ho detto: ‘No, perché tifo Leo Messi. Punto. Arrivederci’. Sono molto arrabbiato”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Attraverso il suo canale Twich, Sergioprende le difese del connazionale Leoe attacca la stampa francese: “Che stronzate con questo rigore di. Leo ha giocato bene e non lo dico perché sono suo amico, ma perché è stato forte. Si è mosso bene, era molto attivo. Ma inriviste e giornali lo hanno massacrato. Sono degli stronzi. Avevo un’intervista da fare con una rivista francese, ma ho detto: ‘No, perché tifo Leo. Punto. Arrivederci’. Sono molto arrabbiato”. SportFace.

