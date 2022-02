Bonus psicologo, c’è il via libera al sostegno da 600 euro: ecco chi potrà averne diritto (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il governo ha inserito un incentivo per l’assistenza psicologica nel decreto Milleproroghe. Il Bonus psicologico è stato approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio. Pronti 20 milioni, in attesa di nuove risorse. La metà per le strutture pubbliche Leggi su corriere (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il governo ha inserito un incentivo per l’assistenza psicologica nel decreto Milleproroghe. Ilpsicologico è stato approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio. Pronti 20 milioni, in attesa di nuove risorse. La metà per le strutture pubbliche

Agenzia_Ansa : Nella notte le commissioni hanno approvato il Bonus psicologo #ANSA - repubblica : Il bonus psicologo approvato nella notte con il decreto Milleproroghe: 20 milioni alle strutture sanitarie - Agenzia_Ansa : Il Bonus psicologo arriverà a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 18mila persone: sarà parametrato in bas…