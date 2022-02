Abete sempreverde | l’ex numero uno della Figc verso la presidenza della Lega Dilettanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Non c’è solo la Serie A alla ricerca di un presidente, anche lapresto dovrà eleggere la sua nuova guida. Ma a differenza dei ricchi patron che sono ancora in alto mare sulle candidature, i piccoli potentati del territorio potrebbero aver già trovato il nome nuovo, che poi è anche vecchio: Giancarlo, ex n.1, attualmente commissario, sembra pronto a tornare ancora una volta presidente per i. Con una piccola controindicazione: se fosse eletto, secondo la legge sul limite dei mandati non potrebbe rappresentarli in Federazione. La Lnd è un enorme impero, che conta un milione di tesserati e vale il 33% dei voti in FederCalcio, tanto potente quanto ingovernabile. È stata per 20 anni il feudo di Carlo Tavecchio, che da lì è riuscito ...