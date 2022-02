Vulvodinia, il Lazio la riconosce come malattia cronica e invalidante (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Vulvodinia, malattia ancora troppo invisibile, è stata riconosciuta dal Lazio come una condizione cronica e invalidante. Insieme alla neuropatia del pudendo e alla fibromialgia, è stata inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza del Lazio grazie alla mozione presentata in consiglio regionale dalla consigliera Marta Bonafoni. La Vulvodinia è anche detta “malattia di allontanamento”. Perché quando vivi e convivi con patologie come queste, devi fare i conti non solo con il dolore fisico, ma soprattutto con quello emotivo. Ti senti difettosa, meno donna, sola. Lo racconti e spesso non ti credono e il disagio aumenta. E aumenta anche il maledetto stigma. Marta Bonafoni Uno stigma così forte e ben radicato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laancora troppo invisibile, è stata riconosciuta daluna condizione. Insieme alla neuropatia del pudendo e alla fibromialgia, è stata inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza delgrazie alla mozione presentata in consiglio regionale dalla consigliera Marta Bonafoni. Laè anche detta “di allontanamento”. Perché quando vivi e convivi con patologiequeste, devi fare i conti non solo con il dolore fisico, ma soprattutto con quello emotivo. Ti senti difettosa, meno donna, sola. Lo racconti e spesso non ti credono e il disagio aumenta. E aumenta anche il maledetto stigma. Marta Bonafoni Uno stigma così forte e ben radicato ...

