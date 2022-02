Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lo scienziato è colui che fa la differenza tra la vita e la morte tra la disperazione la speranza che si tratti di Medicina o di cambiamento climatico deve essere valorizzato come non è stato fatto negli ultimi anni nel nostro paese un intervento chiaro e diretto quello di Mario Draghi ha L’Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso dove ha fatto oggi visita assieme al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi nel giorno indicato l’intelligence americana come data del possibile attacco Russo contro l’Ucraina e la Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea ne sa musca domestica mento di truppa aveva alimentato i timori di un invasione i soldati ha reso noto il Ministero della Difesa in un comunicato stanno tornando alle loro ...