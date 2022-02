Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 13:10 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mosca non c’è la fine delle esercitazioni militari in Crimea dove dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un invasione dell’Ucraina hi-vis di essere tranne gli attacchi cibernetici del neonato nota Simply Chiari di descalation Anzi le truppe russe sono aumentate vicesegretario generale stone del belga Bruxelles dobbiamo vedere Infatti Oltre le parole dice la presidente della commissione europea Ursula Lyon e che assicura che l’Unione Europea è pronta ad affrontare eventuali crisi energetiche nel caso in cui la Russia Tagli le forniture di gas scettico borrell se fosse vero sarebbe un segnale di distensione ma bisogna controllare la Corte di Giustizia Europea respinge ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mosca non c’è la fine delle esercitazioni militari in Crimea dove dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un invasione dell’Ucraina hi-vis di essere tranne gli attacchi cibernetici del neonato nota Simply Chiari di descalation Anzi le truppe russe sono aumentate vicesegretario generale stone del belga Bruxelles dobbiamo vedere Infatti Oltre le parole dice la presidente della commissione europea Ursula Lyon e che assicura che l’Unione Europea è pronta ad affrontare eventuali crisi energetiche nel caso in cui la Russia Tagli le forniture di gas scettico borrell se fosse vero sarebbe un segnale di distensione ma bisogna controllare la Corte di Giustizia Europea respinge ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega ...

