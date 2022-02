Ue | respinto il ricorso di Ungheria e Polonia sullo stato di diritto Varsavia | «Un attacco alla nostra sovranità»

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte di Giustizia dell’Unione europea haildicontro il meccanismo di condizionalità. Il regolamento, entrato in vigore a gennaio 2021, lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dellodi, e permette all’Ue di sospendere, su proposta della Commissione, i pagamenti verso gli Stati membri in cui i diritti risultano essere minacciati. Budapest ene avevano chiesto la sospensione, e la Commissione aveva accettato, in accordo con i 27 Paesi membri, di aspettare il responso della Corte prima di agire. Ildi Budapest esosteneva l’assenza di una base giuridica adeguata nei Trattati europei (criteri su cui si basa la valutazione dello...

Ungheria, 'abuso di potere' dall'Ue La ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, dopo il verdetto della Corte di Giustizia dell'Ue, che hail suoe quello della Polonia contro ...La ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, ha bollato come "abuso di potere" da parte di Bruxelles il verdetto della Corte di Giustizia dell'Ue che haoggi ildi Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l'erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. La Polonia ha definito oggi il ...