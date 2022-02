Ucraina, Parlamento Ue ufficializza le sanzioni in caso di invasione: “No al Nord Stream 2 ed esclusione Russia dal sistema bancario Swift” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) sanzioni individuali, congelamento di beni finanziari e fisici, restrizioni di viaggio, ma anche l’esclusione dal paese dal sistema bancario Swift. Il Parlamento europeo ha ufficializzato la propria posizione sulle eventuali sanzioni alla Russia in caso di invasione militare in Ucraina. La plenaria di Strasburgo ha reso nota la sua posizione in una dichiarazione congiunta dei capigruppo sulla situazione al confine russo-ucraino, pubblicata dopo il dibattito in aula a Strasburgo. “In caso di conflitto le sanzioni dovranno includere l’esclusione della Russia dal sistema bancario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022)individuali, congelamento di beni finanziari e fisici, restrizioni di viaggio, ma anche l’dal paese dal. Ileuropeo hato la propria posizione sulle eventualiallaindimilitare in. La plenaria di Strasburgo ha reso nota la sua posizione in una dichiarazione congiunta dei capigruppo sulla situazione al confine russo-ucraino, pubblicata dopo il dibattito in aula a Strasburgo. “Indi conflitto ledovranno includere l’delladal...

