Uccide la badante a Torre Annunziata | 81enne scarcerato dopo la perizia medica

Ultime Notizie dalla rete : Uccide badante

TorreSette

Napoli, 16 febbraio 2022 " È stato scarcerato l'81enne Pellegrino Reinaldi , il professore di matematica in pensione arrestato per l'omicidio delladella sorella. Era finito in cella due mesi fa, dopo aver confessato l'uccisione della 67enne Maria Baran . Ora il giudice ha accolto l'istanza presentata dal legale di fiducia dell'uomo e, ...... il professore di matematica in pensione di 81 anni che ammazzò nell'abitazione di via Gambardella a Torre Annunziata ( Napoli ) Maria Baran , 67 anni, laucraina della sorella, convinto che ...Napoli, 16 febbraio 2022 – È stato scarcerato l’81enne Pellegrino Reinaldi, il professore di matematica in pensione arrestato per l'omicidio della badante della sorella ... lo scorso 15 dicembre per ...A distanza di due mesi da quel 15 dicembre è stato scarcerato Pellegrino Reibaldi, il professore di matematica in pensione di 81 anni che ammazzò nell'abitazione di via Gambardella a Torre Annunziata ...