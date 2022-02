Transizione ecologica e sostenibilità sociale | quale modello di crescita?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Making the Global Economy Work for Everyone. Lessons of Sustainability from the Tech Revolution and the Pandemic” «L’umanità sta giocando a dadi con l’ambiente naturale iniettando nell’atmosfera gas serra o prodotti chimici che attaccano l’ozono, causando cambiamenti a grande scala dell’uso del terreno con deforestazioni, eliminando l’habitat naturale di svariate specie e allo stesso tempo creandone di transgeniche in laboratorio, accumulando armi nucleari sufficienti per distruggere la civiltà umana». Il grido d’allarme è del Nobel per l’Economia William Nordhaus (Reflections on the Economics of Climate Change, 1993) che da molto tempo studia l’influenza dell’economia sul cambiamento climatico e le conseguenze di quest’ultimo sulle dinamiche sociali, quali tenore di vita e benessere delle generazioni future. Indubbiamente una parte importante dellaè ...