Tiro a volo: raduno a Tirrenia per le nazionali di fossa olimpica. I convocati

Nuovo raduno, il secondo stagionale dopo quello di gennaio, per le nazionali italiane di fossa olimpica (Tiro a volo). Le squadre maschili e femminili si ritroveranno a Tirrenia in questi giorni, fino al 18 febbraio. A dirigere le operazioni ci saranno i tecnici Fabio Partigiani, ed i Tav Montecatini Pieve a Nievole, Tav Pisa e Tav La Torre. Tra gli uomini convocati Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), Valerio Grazini (Carabinieri), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre), Massimo Fabbrizi (Carabinieri) e Daniele Resca (Carabinieri). Al femminile spazio a Giulia Grassia (Esercito), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro), Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle).

Tiro a volo Trap, anche la folignate Fiammetta Rossi al raduno di Tirrenia

Schierati sulla linea di tiro ci saranno Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG), Jessica Rossi

