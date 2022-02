Tananai riceve una dichiarazione d’amore da un altro ragazzo di Sanremo 2022 e risponde (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Michele Bravi ci ha avvisati dicendoci di non guardare a lui solo come un cantautore che passa le giornate tra poesie e musica ed ha aggiunto che in camera diventa ‘uno schifoso‘ e a quanto apre ora sappiamo anche chi porterebbe volentieri in camera. Il cantante de L’Inverno dei Fiori ha pubblicato un tweet in cui si sente un vocale che ha inviato a Tananai qualche giorno fa e in cui gli confessa che potrebbe considerarlo l’uomo della sua vita: “Stavamo riflettendo su delle persone che potrei amare per il resto della mia vita. Diciamo che nel cast del Festival di Sanremo 2022 hai vinto in quanto uomo della mia vita“. Tananai non soltanto ha ringraziato, ma ha anche ricambiato la dichiarazione d’amore: “Ma grazie Michele, anche tu devo dire che saresti un bell’uomo della mia ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Michele Bravi ci ha avvisati dicendoci di non guardare a lui solo come un cantautore che passa le giornate tra poesie e musica ed ha aggiunto che in camera diventa ‘uno schifoso‘ e a quanto apre ora sappiamo anche chi porterebbe volentieri in camera. Il cantante de L’Inverno dei Fiori ha pubblicato un tweet in cui si sente un vocale che ha inviato aqualche giorno fa e in cui gli confessa che potrebbe considerarlo l’uomo della sua vita: “Stavamo riflettendo su delle persone che potrei amare per il resto della mia vita. Diciamo che nel cast del Festival dihai vinto in quanto uomo della mia vita“.non soltanto ha ringraziato, ma ha anche ricambiato la: “Ma grazie Michele, anche tu devo dire che saresti un bell’uomo della mia ...

