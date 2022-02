Su Mani Pulite (e non solo) ascoltate Goffredo Buccini, per favore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) No non Guccini, sempre sia lodato. Buccini, Goffredo Buccini. Anche lui è un vero maestrone, in quel porto delle melme che sono i giornali italiani. Storico inviato e poi editorialista del Corriere della Sera, era lì, giovane e ardente come tanti di noi, quando scoppiò Mani Pulite; si trovò nelle Mani la storia di Mario Chiesa, che sembrava niente e fu la “palla di neve”. Divenne cronista di giudiziaria e buttò anche lui oltre l’ostacolo, in quell’ordalia, la sua “volontà di cambiare il mondo”. Trent’anni dopo ha fatto un libro, Il tempo delle Mani Pulite, già se ne è parlato su queste colonne, che ha il pregio, in mezzo a tanta bugiarda memorialistica in circolazione, di essere sincero, a tratti autocritico, smitizzante di quel tempo delle mele ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) No non Guccini, sempre sia lodato.. Anche lui è un vero maestrone, in quel porto delle melme che sono i giornali italiani. Storico inviato e poi editorialista del Corriere della Sera, era lì, giovane e ardente come tanti di noi, quando scoppiò; si trovò nellela storia di Mario Chiesa, che sembrava niente e fu la “palla di neve”. Divenne cronista di giudiziaria e buttò anche lui oltre l’ostacolo, in quell’ordalia, la sua “volontà di cambiare il mondo”. Trent’anni dopo ha fatto un libro, Il tempo delle, già se ne è parlato su queste colonne, che ha il pregio, in mezzo a tanta bugiarda memorialistica in circolazione, di essere sincero, a tratti autocritico, smitizzante di quel tempo delle mele ...

