Spesa, aumentano i prezzi di pasta, pesce e verdura: l’elenco di tutti i rincari (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Spesa e aumenti. C’era da aspettarselo del resto. Le conseguenze del caro-energia non tardano ad arrivare, anche sulle nostre tavole. Passando inevitabilmente dal portafogli. aumentano visibilmente i costi delle materie prime e anche della produzione. L’impennata di questi giorni, partita nelle scorse settimane ha colpito prevalentemente i beni di prima necessità come pane, pasta, pesce, frutta e verdura. Ecco allora che un chilo di pasta, il cui prezzo a settembre era intorno a 1,10 euro presso la grande distribuzione, oggi viene proposto invece a 1,40 euro. Si stima, inoltre, che ci sarà un ulteriore aumento per la fine del mese e che il prezzo possa arrivare a 1,52 euro (+38%). Leggi anche: Aumento delle bollette: Roma, Pomezia e Aprilia spengono le luci Impennata dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 febbraio 2022)e aumenti. C’era da aspettarselo del resto. Le conseguenze del caro-energia non tardano ad arrivare, anche sulle nostre tavole. Passando inevitabilmente dal portafogli.visibilmente i costi delle materie prime e anche della produzione. L’impennata di questi giorni, partita nelle scorse settimane ha colpito prevalentemente i beni di prima necessità come pane,, frutta e. Ecco allora che un chilo di, il cui prezzo a settembre era intorno a 1,10 euro presso la grande distribuzione, oggi viene proposto invece a 1,40 euro. Si stima, inoltre, che ci sarà un ulteriore aumento per la fine del mese e che il prezzo possa arrivare a 1,52 euro (+38%). Leggi anche: Aumento delle bollette: Roma, Pomezia e Aprilia spengono le luci Impennata dei ...

