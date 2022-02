Spalletti: «Mertens e Osimhen insieme? Non dobbiamo pensare solo all’inizio, la partita dura 95 minuti» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia di Barcellona-Napoli: dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, di offrire sempre un buon calcio. In queste partite servono sia cuore sia cervello. dobbiamo stare calmi, capire e scegliere i momenti giusti della partita, dobbiamo saper soffrire, conoscere il calcio. Non dobbiamo fare distinzioni tra una gara e l’altra. Non c’è una divisa differente da indossare tra una gara e l’altra. Se abbiamo ambizione di arrivare fino in fondo, dobbiamo farci trovare pronti. Non possiamo scegliere in quale periodo e in quale contesto affrontare gli avversari. Noi dobbiamo esibire il nostro calcio, il nostro marchio di squadra, poi ci saranno momenti in cui saremo costretti a difenderci. Mertens e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Conferenza di Lucianoalla vigilia di Barcellona-Napoli:cercare di essere sempre il Napoli, di offrire sempre un buon calcio. In queste partite servono sia cuore sia cervello.stare calmi, capire e scegliere i momenti giusti dellasaper soffrire, conoscere il calcio. Nonfare distinzioni tra una gara e l’altra. Non c’è una divisa differente da indossare tra una gara e l’altra. Se abbiamo ambizione di arrivare fino in fondo,farci trovare pronti. Non possiamo scegliere in quale periodo e in quale contesto affrontare gli avversari. Noiesibire il nostro calcio, il nostro marchio di squadra, poi ci saranno momenti in cui saremo costretti a difenderci.e ...

