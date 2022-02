Spalletti: “A Barcellona senza paura, siamo il Napoli. Osimhen e Mertens possono giocare insieme” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luciano Spalletti tecnico del Napoli parla alla vigilia di Barcellona-Napoli. Il tecnico: “In campo senza paura per fare il nostro calcio”. Vincere al Camp Nou non sarà semplice, ed a Spalletti viene chiesto se ci vorrà più cuore o cervello: “In queste partite servono tanti elementi, non un solo fattore. È necessario stare calmi, scegliere i momenti giusti della partita, puntare sulla qualità, saper soffrire e conoscere il calcio. Insomma non si può puntare su un solo aspetto quando giochi contro una squadra come il Barcellona“. Come ha detto anche Fabian Ruiz nella sua conferenza stampa, anche Spalletti sottolinea la necessità di “non cambiare il proprio sistema di gioco o filosofia quando si affrontano queste partite. Noi dobbiamo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lucianotecnico delparla alla vigilia di. Il tecnico: “In campoper fare il nostro calcio”. Vincere al Camp Nou non sarà semplice, ed aviene chiesto se ci vorrà più cuore o cervello: “In queste partite servono tanti elementi, non un solo fattore. È necessario stare calmi, scegliere i momenti giusti della partita, puntare sulla qualità, saper soffrire e conoscere il calcio. Insomma non si può puntare su un solo aspetto quando giochi contro una squadra come il“. Come ha detto anche Fabian Ruiz nella sua conferenza stampa, anchesottolinea la necessità di “non cambiare il proprio sistema di gioco o filosofia quando si affrontano queste partite. Noi dobbiamo ...

Advertising

DiMarzio : #UEL | I convocati di Luciano #Spalletti per #Barcellona-#Napoli - sportmediaset : Napoli, #Spalletti: 'Col Barcellona in campo per vincere'. #SportMediaset - mrandroid02 : Barcellona-Napoli, Spalletti: 'Osimhen? Lo valuteremo domani' - infoitsport : Spalletti: “A Barcellona senza paura, siamo il Napoli. Osimhen e Mertens possono giocare insieme” - claudioruss : #Spalletti: 'Ci sono partite che sono una figata, anche #BarcaNapoli. Le potremmo chiamare 'dream matches' e non… -