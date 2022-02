Short track, Pechino 2022: Arianna Fontana in Finale A nei 1500 metri! Mascitto in Finale B (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Terza Finale A a livello individuale conquistata da Arianna Fontana in queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). La campionessa valtellinese, nello Short track, ha dato conferme del suo status nei 1500 metri, riuscendo a rientrare nel novero delle qualificate in un contesto non semplice. Fontana ha dovuto spendere qualche energia per staccare il biglietto qualificazione, abilissima a venir fuori all’esterno nell’ultimo giro in scia alla forte coreana Lee Yubin, impostasi in 2:22.157 davanti ad Arianna (2:22.196). Niente da fare per la canadese Kim Boutin (2:22.371) e per l’altra coreana Lim A Long (2:22.420) che saranno in Finale B. Non è riuscita invece a rientrare nell’atto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) TerzaA a livello individuale conquistata dain queste Olimpiadi Invernali di(Cina). La campionessa valtellinese, nello, ha dato conferme del suo status neimetri, riuscendo a rientrare nel novero delle qualificate in un contesto non semplice.ha dovuto spendere qualche energia per staccare il biglietto qualificazione, abilissima a venir fuori all’esterno nell’ultimo giro in scia alla forte coreana Lee Yubin, impostasi in 2:22.157 davanti ad(2:22.196). Niente da fare per la canadese Kim Boutin (2:22.371) e per l’altra coreana Lim A Long (2:22.420) che saranno inB. Non è riuscita invece a rientrare nell’atto ...

