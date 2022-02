Short track, Fontana argento e staffetta maschile vince bronzo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Arianna Fontana vince la medaglia d’argento nei 1500 metri Short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 conquistando l’undicesima medaglia della carriera ai Giochi. La 31enne valtellinese chiude al secondo posto la finale dei 1500 metri alle Olimpiadi di Pechino 2022 con il tempo di 2’17?862 alle spalle della coreana Minjeong Choi (2’17?789) e davanti all’olandese Suzanne Schulting (2’17?865). Fontana con 11 medaglie (2 ori, 4 argenti, 5 bronzi) diventa l’atleta italiana più vincente ai Giochi invernali staccando la fondista Stefania Belmondo ferma a quota 10. Per l’Italia è la quindicesima medaglia a Pechino: due ori, 7 argenti e 6 bronzi. L’Italia vince anche la medaglia di bronzo nella ... Leggi su funweek (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ariannala medaglia d’nei 1500 metrialle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 conquistando l’undicesima medaglia della carriera ai Giochi. La 31enne valtellinese chiude al secondo posto la finale dei 1500 metri alle Olimpiadi di Pechino 2022 con il tempo di 2’17?862 alle spalle della coreana Minjeong Choi (2’17?789) e davanti all’olandese Suzanne Schulting (2’17?865).con 11 medaglie (2 ori, 4 argenti, 5 bronzi) diventa l’atleta italiana piùnte ai Giochi invernali staccando la fondista Stefania Belmondo ferma a quota 10. Per l’Italia è la quindicesima medaglia a Pechino: due ori, 7 argenti e 6 bronzi. L’Italiaanche la medaglia dinella ...

