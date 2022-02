Shock in Usa, bimba di 4 anni scompare nel nulla: trovata viva in stanza segreta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una bambina di 4 anni scomparsa nel 2019 in Usa è stata trovata viva e in buone condizioni dalla polizia nascosta in una stanza segreta sotto le scale di una casa. La piccola Paislee Shultis, questo il suo nome, era sparita nel nulla dalla casa dei genitori affidatari a Cayuga Heights, nello stato di New York, nel luglio 2019. I sospetti erano ricaduti subito sui genitori biologici che ne avevano perso l’affidamento ma, nonostante continue perquisizioni anche nella stessa casa in cui è stata ritrovata, nessuno era riuscito a stabilire dove fosse finita. Nei giorni scorsi la polizia ha ricevuto una soffiata che indicava proprio la casa di Saugerties, nella contea di Ulster, come nascondiglio. Gli agenti hanno dovuto ispezionare la casa per oltre un’ora prima di trovare ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una bambina di 4scomparsa nel 2019 in Usa è statae in buone condizioni dalla polizia nascosta in unasotto le scale di una casa. La piccola Paislee Shultis, questo il suo nome, era sparita neldalla casa dei genitori affidatari a Cayuga Heights, nello stato di New York, nel luglio 2019. I sospetti erano ricaduti subito sui genitori biologici che ne avevano perso l’affidamento ma, nonostante continue perquisizioni anche nella stessa casa in cui è stata ri, nessuno era riuscito a stabilire dove fosse finita. Nei giorni scorsi la polizia ha ricevuto una soffiata che indicava proprio la casa di Saugerties, nella contea di Ulster, come nascondiglio. Gli agenti hanno dovuto ispezionare la casa per oltre un’ora prima di trovare ...

