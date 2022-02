Sci alpino | Johannes Strolz a caccia di un altro oro | l’austriaco è in testa dopo la prima manche di slalom – VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le attese della vigilia sono state rispettate. Ladelloa cinque cerchi non ha lesinato emozioni con una dozzina di atleti racchiusi in meno di nove decimi, tra questi anche Tommaso Sala (ottavo) e Giuliano Razzoli (dodicesimo). Guida la nutrita pattuglia di candidati al podio, già oro in combinata. Il ventinovenne di Bludenz è sceso a tutta rendendosi artefice di una prova ai limiti dell’impeccabile. Pensare che a inizio stagione faticava a ritagliarsi il posto in squadra ed era relegato a partirei primi trenta pettorali! La rocambolesca vittoria nellodi Adelboden ha permesso all’esponente del Wunderteam di risalire le gerarchie interne e oggi è senza dubbio l’uomo di punta della sua ...

Advertising

Coninews : Un'impresa di portata storica. ??? A #Beijing2022 lo sci alpino italiano riporta dopo 20 anni due atlete sul podio… - Eurosport_IT : Fotolibro dallo Sci Alpino ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - zazoomblog : Pechino 2022 slalom maschile sci alpino oggi in tv: orario e diretta streaming con Razzoli Vinatzer e Sala -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Strolz si porta al comando! Ottimo Sala a 0.45 - #alpino #Slalom… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

Il nostro portacolori è nella mischia, ci sono ben undici atleti racchiusi in otto decimi e può succedere davvero di tutto sulle nevi cinesi. Di seguito il VIDEO della prima manche di sllaom di ...Tommaso Sala non è mai salito sul podio in Coppa del Mondo, l'auspicio è che si sia tenuto tutto per il grande appuntamento e il suo sorriso ai microfoni della Rai è stato lampante: ' Ero molto ...Sofia Goggia sta facendo i bagagli ed è ormai prossima a ripartire per l’Italia, dove atterrerà giovedì 17 febbraio. La bergamasca, capace di conquistare la medaglia d’argento in discesa libera alle ...Alex Vinatzer ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Avevo forse un po’ di sensazione difficile con gli sci, forse un po’ troppo aggressivi per questa neve che mi sembrava più ...