Advertising

tvdellosport : ?? Secondo quanto appreso dalla redazione di #Sportitalia, la #Salernitana vorrebbe cambiare allenatore: per il dop… - MilanWorldForum : Sabatini e Nicola sul match col Milan. Le dichiarazioni QUI -) - CronacheTweet : Durante la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico della Salernitana, Davide Nicola, Sabatini ha lodato… - sportli26181512 : Salernitana, Sabatini: 'Nicola guerriero, sui magazzinieri e le scarpe dei brasiliani...': Walter Sabatini, diretto… - ottochannel : Salernitana, Sabatini a 696 TV: «Nicola è l'uomo giusto» -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Sabatini

... neo allenatore della, intende trasmettere alla sua nuova squadra. Il tecnico piemontese, affiancato dal presidente Danilo Iervolino e dal ds Waltersi è presentato oggi alla ...... Walter: Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della, Davide Nicola, è intervenuto anche il direttore sportivo, Walter. Di seguito il ...Per i primi fatti sul campo bisognerà attendere sabato sera quando contro il Milan allo stadio Arechi esordirà sulla panchina della Salernitana, per il momento quindi spazio esclusivamente alle prime ...Il suo amico De Laurentiis tiferà Salernitana sabato sera... "Chissà che questo weekend non possa scattare proprio questo gemellaggio. Io tiferò Napoli, lui Salernitana".