Ronaldo: è possibile un ritorno in Serie A (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cristiano Ronaldo sta valutando di lasciare il Manchester United quest’estate. Così, l’attaccante portoghese, ha attirato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cristianosta valutando di lasciare il Manchester United quest’estate. Così, l’attaccante portoghese, ha attirato...

Advertising

sportli26181512 : Ronaldo: è possibile un ritorno in Serie A: Cristiano Ronaldo sta valutando di lasciare il Manchester United quest’… - matteof111 : RT @JMCLuigi: Ma il pallone d'oro in carica ha segnato almeno 10 gol in stagione? Ogni volta leggo solo ironie su Ronaldo 37enne quindi mi… - frpardeo : @mirkonicolino A mio parere se Ronaldo lascerà Manchester lo farà solo per aumentare il conto in banca, cosa che è… - berruti_massimo : RT @JMCLuigi: Ma il pallone d'oro in carica ha segnato almeno 10 gol in stagione? Ogni volta leggo solo ironie su Ronaldo 37enne quindi mi… - LeoAmbro999 : RT @JMCLuigi: Ma il pallone d'oro in carica ha segnato almeno 10 gol in stagione? Ogni volta leggo solo ironie su Ronaldo 37enne quindi mi… -