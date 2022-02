‘Positivi’ e con femore fratturato | operati al Ruggi dal prof Maffulli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno– 79 e 93 anni, positivi al Sars-Cov-2 e con. Sono giunti così all’ospedale San Giovanni di Dio ed’Aragona, quasi in contemporanea, due anziani. Lei, nata nel 1929, da Mercato San Severino; lui, del 1943, da Salerno. Senza la positività al virus, i due sarebbero stati presi in carico dalla Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia diretta dalessore Nicola. “Oltre l’80% dei pazienti che arrivano da noi con la frattura delviene operata in 48 ore; di questo 80%, la metà nelle prime 24 ore”, spiega il primario. Stavolta, però, il coronavirus ha complicato i piani. Il rapido consulto tra i vertici ospedalieri ha portato alla decisione di mantenere per il tempo limite di tre giorni i due anziani in ...