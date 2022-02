Perché non ci sono speranze per i referendum sulla giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il vero problema della bocciatura dei referendum (eutanasia, cannabis e uno sulla giustizia) da parte della Corte Costituzionale non è tanto il fatto di aver... Leggi su today (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il vero problema della bocciatura dei(eutanasia, cannabis e uno) da parte della Corte Costituzionale non è tanto il fatto di aver...

Advertising

lucatelese : La lettera di Tiziano Renzi non è “privata”, non parla di una malattia o di un amore, è una lettera politica che pa… - marattin : “Se ora finiamo la legislatura con Draghi a Chigi non è stato per una congiunzione astrale favorevole ma perché c’è… - SimoneAlliva : Sul Corriere c'è Susanna Tamaro che si rivolge a Draghi perché non ha potuto comprare i francobolli durante la sua… - mariagraziabon : Volevo dire che io sempre capito che Alex voleva usare SOLEIL per far parlare di lui e Delia, forse SOLEIL che sape… - al_kikor : @Eli780251181 @Nobodysayops Dio per dire che Lulù abbia creato un personaggio vuol dire non capire proprio un cazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Dal 2035 stop alla vendita delle auto endotermiche? La scelta dell'Italia Il 2035, però, non è una data che segna qualcosa, è solo la base su cui iniziare la discussione parlamentare europea '. Perché la proposta di Bruxelles sia approvata serve dunque una convergenza di ...

La Corte Costituzionale dice 'No' anche al referendum sulla cannabis ... che - secondo la Corte - avrebbero provocato una "inidoneità allo scopo": in pratica, il quesito referendario non avrebbe consentito una depenalizzazione completa, perché trascurava di eliminare ...

Mourinho: "C'è frustrazione perché eravamo qui per vincere" Il Romanista Il 2035, però,è una data che segna qualcosa, è solo la base su cui iniziare la discussione parlamentare europea '.la proposta di Bruxelles sia approvata serve dunque una convergenza di ...... che - secondo la Corte - avrebbero provocato una "inidoneità allo scopo": in pratica, il quesito referendarioavrebbe consentito una depenalizzazione completa,trascurava di eliminare ...