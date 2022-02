Pechino 2022, mercoledì 16 febbraio: i risultati di tutte le gare in programma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I risultati di mercoledì 16 febbraio. Dodicesima giornata di gare ufficiale alle Olimpiadi di Pechino 2022, ventiquattresima edizione dei Giochi invernali. Una giornata tutta da vivere con tantissimi appuntamenti da non perdere: di seguito ecco tutti i risultati, sport per sport, per un riepilogo di questo mercoledì. IL programma GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE MERCOLEDI 16 febbraio BIATHLON FEMMINILE – Staffetta 4X6km femminile ORO: Svezia 1:11:03.9ARGENTO: Roc +12.0BRONZO: Germania +37.4 4 Norvegia +50.7 5 Italia +1:33.1 CURLING FEMMINILE – Ore 2:05 decima sessione Canada-Usa 7-6 Svizzera-Corea del Sud 8-4 Cina-Gran Bretagna 8-4 Ore 13:05 undicesima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Idi16. Dodicesima giornata diufficiale alle Olimpiadi di, ventiquattresima edizione dei Giochi invernali. Una giornata tutta da vivere con tantissimi appuntamenti da non perdere: di seguito ecco tutti i, sport per sport, per un riepilogo di questo. ILGIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE MERCOLEDI 16BIATHLON FEMMINILE – Staffetta 4X6km femminile ORO: Svezia 1:11:03.9ARGENTO: Roc +12.0BRONZO: Germania +37.4 4 Norvegia +50.7 5 Italia +1:33.1 CURLING FEMMINILE – Ore 2:05 decima sessione Canada-Usa 7-6 Svizzera-Corea del Sud 8-4 Cina-Gran Bretagna 8-4 Ore 13:05 undicesima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - artribune : Olimpiadi di Pechino: tutta la storia delle “ciminiere” che stanno facendo discutere - Italia_Notizie : Pechino 2022, l’attesa della 14esima medaglia con Arianna Fontana nello short track -