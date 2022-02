Pd, Mattia: fatti Liceo Righi inaccettabili, basta moralismi su corpo donne (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “Quanto accaduto al Liceo Scientifico Augusto Righi di Roma ci riporta ancora una volta indietro nel tempo. Una docente avrebbe ripreso una studentessa 16enne per il suo abbigliamento – un top che lasciava la pancia scoperta – con espressioni colorite in riferimento alla prostituzione. Convocheremo in Regione Lazio una commissione ad hoc per far luce sulla vicenda” dichiara Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio in Consiglio Regionale. “Un fatto gravissimo, in primis, per gli standard di rispetto reciproco a cui sono tenuti tanto i docenti quanto il corpo studentesco; e poi, soprattutto, perché ancora una volta si punta il dito sul corpo delle donne, anche giovanissime, con giudizi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “Quanto accaduto alScientifico Augustodi Roma ci riporta ancora una volta indietro nel tempo. Una docente avrebbe ripreso una studentessa 16enne per il suo abbigliamento – un top che lasciava la pancia scoperta – con espressioni colorite in riferimento alla prostituzione. Convocheremo in Regione Lazio una commissione ad hoc per far luce sulla vicenda” dichiara Eleonora, Presidente IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio in Consiglio Regionale. “Un fatto gravissimo, in primis, per gli standard di rispetto reciproco a cui sono tenuti tanto i docenti quanto ilstudentesco; e poi, soprattutto, perché ancora una volta si punta il dito suldelle, anche giovanissime, con giudizi ...

