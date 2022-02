Paislee Shultis | scomparsa a 4 anni nel 2019 | è stata ritrovata viva in un sottoscala

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il dipartimento di polizia di Saugerties, come riporta la stampa, ha riferito di aver trovato, che ora ha 6, neldella casa del nonno, nello stato di New York. La bambina ètrovata lunedì sera dagli investigatori in uno “spazio piccolo, freddo e umido” con la sua presunta rapitrice, la madre Kimberly Cooper, 33, come riporta il Daily Freeman. Nel, al momento delladi, la polizia di Saugerties credeva che a rapire la piccola fosse stato il padre, KirkJunior., 32. Recentemente, come riporta il Daily Freeman, la polizia di Saugerties aveva ricevuto delle segnalazioni secondo cui la bambina era nascosta ...

