Nonna Margherita | Mariagrazia in fin di vita Il padre | “Per me può anche morire”

Si tinge di giallo il caso di Mariagrazia Imperatrice, la nipote di Nonna Margherita, popolare star del web con migliaia di follower su Facebook e Instagram. Il padre di Mariagrazia – così come riporta la pagina di Nonna Margherita – avrebbe risposto alle preoccupazioni relative alle condizioni di salute della donna con un raggelante "Per

