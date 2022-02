Napoli, Fabiàn Ruiz: 'Con Spalletti gioco più offensivo, i tifosi meritano lo scudetto. Prima o poi torno in Spagna' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Intervistato dal quotidiano spagnolo As, Fabiàn Ruiz presenta la sfida col Barcellona e racconta la sua esperienza a Napoli: "Sto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Intervistato dal quotidiano spagnolo As,presenta la sfida col Barcellona e racconta la sua esperienza a: "Sto...

Advertising

DiMarzio : Presente e futuro: le parole di #FabianRuiz alla vigilia della sfida di #EuropaLeague tra il @sscnapoli e il… - Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Napoli, addio Fabian Ruiz? Ancelotti spinge per il centrocampista #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA… - sportli26181512 : Napoli, Fabiàn Ruiz: 'Con Spalletti gioco più offensivo, i tifosi meritano lo scudetto. Prima o poi torno in Spagna… - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Fabian Ruiz: 'Vogliamo prenderci una rivincita con il Barcellona. Spalletti tecnico speci… - cmdotcom : #Napoli, #FabiànRuiz: 'Con #Spalletti gioco più offensivo, i tifosi meritano lo scudetto. Prima o poi torno in Spag… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fabiàn Fabian Ruiz: "Penso solo al Napoli, ma l'idea di tornare a casa è sempre presente" ... Fabian Ruiz, ha parlato ai microfoni di As: le sue parole tra presente e futuro Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di As tra presente a Napoli e futuro in Spagna. Le parole del centrocampista: ...

Napoli, Fabian Ruiz sfida il Barcellona: "Vogliamo prenderci la rivincita" ... il Napoli ritorna a pensare all'Europa League e si prepara alla super sfida contro il Barcellona . Appuntamento al Camp Nou per gli azzurri, sarà un emozionante ritorno in Spagna per Fabiàn Ruiz . E ...

Fabià n Ruiz si ferma: secondo infortunio per il Napoli dalla ripresa degli allenamenti Forza Napoli ... Fabian Ruiz, ha parlato ai microfoni di As: le sue parole tra presente e futuro Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di As tra presente ae futuro in Spagna. Le parole del centrocampista: ...... ilritorna a pensare all'Europa League e si prepara alla super sfida contro il Barcellona . Appuntamento al Camp Nou per gli azzurri, sarà un emozionante ritorno in Spagna perRuiz . E ...