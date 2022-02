Mundo Deportivo: Parigi non si addice a Messi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Parigi non si addice a Leo Messi“. Lo scrive Mundo Deportivo. La Pulce “è molto lontano dall’essere quello che ha brillato come giocatore del Barcellona”. “Qualcosa però accade all’argentino perché è ben lungi dall’essere quello che ha brillato come giocatore del Barcellona. Messi è sempre Messi, ma contro il Real Madrid era meno Messi. Apatico, ha dato più passaggi ai compagni che recitato in azioni personali. Quelle giocate che hanno entusiasmato i tifosi e che di solito si concludevano con un gol. A Parigi non c’è quel Messi, quello che ha lasciato il Barcellona”. Ieri l’argentino ha avuto la possibilità di risolvere il match con un rigore, ma ha fallito. Non era mai successo quando era nel ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “non sia Leo“. Lo scrive. La Pulce “è molto lontano dall’essere quello che ha brillato come giocatore del Barcellona”. “Qualcosa però accade all’argentino perché è ben lungi dall’essere quello che ha brillato come giocatore del Barcellona.è sempre, ma contro il Real Madrid era meno. Apatico, ha dato più passaggi ai compagni che recitato in azioni personali. Quelle giocate che hanno entusiasmato i tifosi e che di solito si concludevano con un gol. Anon c’è quel, quello che ha lasciato il Barcellona”. Ieri l’argentino ha avuto la possibilità di risolvere il match con un rigore, ma ha fallito. Non era mai successo quando era nel ...

