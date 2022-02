LIVE PRIMAVERA – Sampdoria-Napoli 1-0 (8? Montevago): Boffelli salva due volte il Napoli, Samp vicina al raddoppio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sampdoria Napoli PRIMAVERA 22? – Ci prova anche Malagrida, l’esterno della Samp salta Acampa e si accentra dalla destra ma calcia ancora con il destro. Il pallone è centrale e Boffelli para senza problemi. 20? – Ancora Boffelli salva il Napoli! Imbucata di Pozzato per Di Stefano, l’attaccante si infila tra Manè e Barba e calcia forte sul primo palo, balzo felino del portiere del Napoli che evita il raddoppio. Primo 20? a senso unico in questo match. 19? – Altra occasione per i padroni di casa: punizione dalla trequarti battuta da Sepe, palla che arriva sul secondo palo con Paoletti che stacca di testa ma la sfera termina fuori. 17? – Ancora ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022)22? – Ci prova anche Malagrida, l’esterno dellasalta Acampa e si accentra dalla destra ma calcia ancora con il destro. Il pallone è centrale epara senza problemi. 20? – Ancorail! Imbucata di Pozzato per Di Stefano, l’attaccante si infila tra Manè e Barba e calcia forte sul primo palo, balzo felino del portiere delche evita il. Primo 20? a senso unico in questo match. 19? – Altra occasione per i padroni di casa: punizione dalla trequarti battuta da Sepe, palla che arriva sul secondo palo con Paoletti che stacca di testa ma la sfera termina fuori. 17? – Ancora ...

gilnar76 : LIVE PRIMAVERA – Sampdoria-#Napoli 0-0: iniziata la partita #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - ParliamoDiNews : Sampdoria-Napoli Primavera DIRETTA: aggiornamenti LIVE #sampdoria-napoli #primavera #diretta #aggiornamenti #live - gilnar76 : LIVE PRIMAVERA – Sampdoria-#Napoli, le formazioni ufficiali: turnover per Frustalupi, in attacco c'è Ambrosino…

