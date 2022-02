L’Eredità 16 febbraio 2022 | Ida alla ghigliottina non indovina la parola misteriosa di oggi

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nella puntata di quest’è arrivata al gioco finale deuna nuova campionessa, la laureanda Ida. La campionessa così nelladedi quest’– 16– s’è ritrovata con un bottino di 37.500 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre ladi: Difendere Temperatura Tempo Tasto Assoluto. Dopo aver riflettuto per il minuto, Ida – non troppo convinta (come immediatamente dichiarato dopo aver confermato che da casa è sempre più facile) – ha scritto la sua: Numero. Ma lascelta dagli autori ...