Lega A Terracciano commissario Gravina | “Auspico Lega di A forte e determinata”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il prorettore dell’Università degli Studi del ‘Foro Italico’ ha ricevuto l’incarico (con termine 15 marzo) per adeguare lo Statuto se entro il 25 febbraio laSerie A non avrà adempiuto

Advertising

SkySport : Figc: Gennaro Terracciano commissario ad acta per statuto Lega A dal 26 febbraio #SkySport #Figc… - pianetagenoa : Figc: il professor Terracciano nominato Commissario ad acta per la Lega di A - - MondoBN : LEGA SERIE A, Ufficiale: Gaetano Terracciano nominato commissario - TUTTOJUVE_COM : Terracciano nominato Commissario ad acta della Lega Serie A - ParliamoDiNews : Lega Serie A: Terracciano nominato Commissario ad acta. Gravina: `Auspico una Lega di A forte e determinata` #lega… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Terracciano

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "...Commissario ad acta in...Sarà il prof. Gennaro Terracciano il Commissario ad acta chiamato ad adeguare lo Statuto ai principi informatori se entro il 25 febbraio la Lega Serie A non avrà adempiuto. Votato dal Consiglio su ...Terracciano è stato nominato Commissario della Lega Serie A: ecco tutti i dettagli sulla sua nomina e sulla sua carica Terracciano è stato nominato nella giornata di oggi Commissario della Lega Serie ...