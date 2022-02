Israele, 20 mila contagi da Covid in 24 ore, dati in discesa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua a calare il numero degli israeliani contagiati dalla variante Omicron del coronavirus: ieri sono stati complessivamente 20.340, pari al 18,73% dei tamponi effettuati. In calo anche il numero ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua a calare il numero degli israelianiati dalla variante Omicron del coronavirus: ieri sono stati complessivamente 20.340, pari al 18,73% dei tamponi effettuati. In calo anche il numero ...

Il nazionalismo arabo ha cancellato la millenaria presenza ebraica in Medio Oriente ... nella notte del 2 marzo 1951 il Parlamento iracheno votò la spoliazione di 130 mila ebrei, una ... di cui il conflitto arabo - israeliano e la nascita dello stato d'Israele non furono la causa ma solo ...

Israele, 20 mila contagi da Covid in 24 ore, dati in discesa - Medio Oriente Agenzia ANSA Israele, 20 mila contagi da Covid in 24 ore, dati in discesa (ANSAmed) - TEL AVIV, 16 FEB - Continua a calare il numero degli israeliani contagiati dalla variante Omicron del coronavirus: ieri sono stati complessivamente 20.340, pari al 18,73% dei tamponi ...

Perché si parla di quarta dose I dati preliminari su 400 mila persone provenienti da Israele, del resto, mostrano che una quarta dose riduce il rischio di infezioni e malattie gravi: rispetto a chi ha “solo” tre dosi, la protezione ...

I dati preliminari su 400 mila persone provenienti da Israele, del resto, mostrano che una quarta dose riduce il rischio di infezioni e malattie gravi: rispetto a chi ha "solo" tre dosi, la protezione ...