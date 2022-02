Inter ko. Finisce 2-0 per il Liverpool, la Champions ora è un miraggio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Finisce 2-0 per il Liverpool, grazie ai gol segnati al 75° e all’83° da Firmino e da Salah. Eppure l’Inter ha dominato per lunghi tratti la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Alla fine ha pagato la superiore concretezza – e la freddezza nei momenti decisivi – degli avversari. Il primo gol è nato da un cross di Robertson dalla bandierina per il colpo di testa vincente di Firmino che ha beffato Handanovic. La seconda rete, dopo poco meno di 8 minuti, nasce da un cross proveniente dal destra di Alexander-Arnold. Van Dijk, in area, svetta di testa sulla difesa dell’Inter. Dopo la respinta arriva Mohamed Salah che di prima gela Handanovic e raddoppia. Nel primo tempo i nerazzurri avevano sfiorato il vantaggio con una traversa di Calhanoglu al 15?. Con la qualificazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022)2-0 per il, grazie ai gol segnati al 75° e all’83° da Firmino e da Salah. Eppure l’ha dominato per lunghi tratti la partita di andata degli ottavi di finale diLeague. Alla fine ha pagato la superiore concretezza – e la freddezza nei momenti decisivi – degli avversari. Il primo gol è nato da un cross di Robertson dalla bandierina per il colpo di testa vincente di Firmino che ha beffato Handanovic. La seconda rete, dopo poco meno di 8 minuti, nasce da un cross proveniente dal destra di Alexander-Arnold. Van Dijk, in area, svetta di testa sulla difesa dell’. Dopo la respinta arriva Mohamed Salah che di prima gela Handanovic e raddoppia. Nel primo tempo i nerazzurri avevano sfiorato il vantaggio con una traversa di Calhanoglu al 15?. Con la qualificazione ...

